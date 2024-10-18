«Акрон» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на игру 12-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» – «Зенит».

Ставка: гол Дзюбы за 4.00.

«Для дебютанта «Акрон» идёт по чемпионату вполне уверенно. В последних пяти матчах лишь одно поражение. 15 сентября команда из Тольятти победила «Химки» со счётом 3:0, сохранить победную поступь не получилось, но и в соперниках на этот раз оказался один из лидеров чемпионата — «Краснодар». Даже в таком матче «Акрон» сражался достойно, но всё же уступил крупно — 2:5. В гостевой игре с «Ростовом» команда Заурбека Тедеева не выглядела фаворитом, но два забитых мяча в первом тайме не дали ростовчанам полностью раскрыть свой атакующий потенциал. 2:0 — «Акрон» забрал три очка. В игре последнего тура болельщики увидели аж четыре забитых мяча. Тольяттинцы дважды выходили вперёд, оба раза «Пари НН» умудрялся счёт сравнять, на голы Жилсона Беншимола и Стефана Лончара ответили Свен Карич и Зе Турбо, отличившиеся в конце добавленного времени, — 2:2.

«Зенит» потихоньку приходит в себя после чувствительного поражения от «Краснодара». К тому моменту именно петербуржцы были лидерами чемпионата, всё поменялось в 10-м туре, команда Сергея Семака приехала на Кубань и сразу почувствовала серьёзное сопротивление. «Краснодар» давил, но реализовать свои моменты не мог вплоть до конца второго тайма. На 88-й минуте отличился Джон Кордоба, а в добавленное время Фёдор Смолов поставил жирный восклицательный знак в этой игре. 2:0 — «Краснодар» сильнее. В последнем туре «Зениту» необходимо было набирать три очка против «Оренбурга», сделать это удалось благодаря единственному забитому мячу. Густаво Мантуан на 61-й минуте принёс своей команде победу.

«Зенит» продолжает гонку за лидерами, терять очки нельзя ни в коем случае, но и «Акрону» есть кем ответить. Артём Дзюба в отличной форме и готов вновь огорчить свой бывший клуб. В кубковом матче форвард остался вне заявки, но в домашней игре чемпионата должен выйти. Артём всегда с огромным воодушевлением играет принципиальные матчи, а «Зенит» для него особый раздражитель. Гол Артёма Дзюбы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».