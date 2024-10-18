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«Акрон» — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Самаре

«Акрон» — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Самаре
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Зенит».

Ставка: ТБ 3 за 2.20.

«Первый матч 12-го тура РПЛ — «Акрон» против «Зенита». Эти команды в сезоне сыграли уже два матча, но они были в Кубке. И, естественно, составы были не самые оптимальные тогда. Напомню, что в домашнем матче «Акрон» победил, сделал это в серии пенальти. Но уже на выезде тольяттинцы крупно проиграли — 1:5.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вообще, «Акрон» в этом сезоне, который является для него первым в РПЛ, играет очень неплохо, весело, можно так сказать. Очень много клуб забивает, но и много пропускает. У него 16 пропущенных мячей и 20 — забитых.

Поэтому в этом матче, я думаю, можно рассмотреть два пари. Индивидуальный тотал «Зенита» больше двух и общий тотал в матче больше трёх мячей. Скорее всего, я бы обратил внимание на вторую ставку — у неё более выгодный коэффициент 2.20», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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