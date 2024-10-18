«Ахмат» — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Грозном

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Факел».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.91.

«Ахмат» и «Факел» сыграют в рамках 12-го тура РПЛ. Это две команды, у которых не всё в порядке. У грозненцев совсем всё плохо, потому что нет ни одной победы ещё в этом сезоне в Премьер-Лиге.

Ну а «Факел» хотя бы набирает очки, сейчас он имеет на одно очко больше, чем у его соперника. Но все свои очки воронежцы набирали дома. На выезде пять игр у них и пять поражений. Думаю, что это будет шестое поражение для «Факела». «Ахмат» наконец-то одержит победу.

Поэтому просто выберу чистую победу «Ахмата» — котировка 1.91», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».