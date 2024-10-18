Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ахмат» — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Грозном
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Факел».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.91.

«Ахмат» и «Факел» сыграют в рамках 12-го тура РПЛ. Это две команды, у которых не всё в порядке. У грозненцев совсем всё плохо, потому что нет ни одной победы ещё в этом сезоне в Премьер-Лиге.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а «Факел» хотя бы набирает очки, сейчас он имеет на одно очко больше, чем у его соперника. Но все свои очки воронежцы набирали дома. На выезде пять игр у них и пять поражений. Думаю, что это будет шестое поражение для «Факела». «Ахмат» наконец-то одержит победу.

Поэтому просто выберу чистую победу «Ахмата» — котировка 1.91», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 5.26: «Факел» не сдаётся, «Боруссия» покажет смелый футбол
Экспресс с коэффициентом 5.26: «Факел» не сдаётся, «Боруссия» покажет смелый футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android