«Ахмат» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на игру 12-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» – «Факел».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.95.

«Грозненская команда продолжает свою неудачную серию в чемпионате России. С начла турнира прошло уже 11 туров, а побед у «Ахмата» по-прежнему нет. В последних пяти матчах у команды Сергея Ташуева две ничьи и три поражения. Ближе всего к первой победе команда из Грозного была в матче с «Крыльями Советов». Благодаря автоголу Романа Евгеньева «Ахмат» вёл в счёте, но удержать победу не получилось, гол Ороза на 90-й минуте свёл матч к ничейному результату. В двух следующих турах не удалось взять даже одно очко. Московским армейцам уступили 0:3, хотя во время матча имели возможности для того, чтоб хотя бы размочить счёт. Игра с «Рубином» также не стала прорывной — поражение 0:2.

«Факел» выступает не сильно лучше своих соперников. В игре с «Зенитом» «Факел» умудрился вести в счёте практически весь первый тайм, но во втором, видимо, закончились силы. «Зенит» включил дополнительную скорость и без проблем победил, итоговый счёт 3:1. Игра с «Рубином» получилась скучной, команды создали лишь несколько опасных моментов на двоих, результат вполне логичен — 0:0. Ещё одна ничья случилась и в последнем туре. Воронежцы дома принимали махачкалинское «Динамо», Гамид Агаларов открыл счёт в первом тайме, в начале второго Ильнур Альшин счёт сравнял — 1:1.

Встреча двух команд из подвала турнирной таблицы. «Ахмат» уже несколько раз был близок к первой победе в чемпионате, постоянно не хватало самую малость. Тут же все возможности есть: «Факел» звёзд с неба не хватает, да и к тому же игра пройдёт в Грозном. Когда, если не сейчас, брать три очка? Победа «Ахмата», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».