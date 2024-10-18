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«Ахмат» — «Факел»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России в Грозном

«Ахмат» — «Факел»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России в Грозном
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Факел» в 12-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 2.20.

«Честно говоря, ни для одной, ни для другой команды я здесь не вижу смысла играть от обороны, сидеть всей командой сзади и ждать, что появится какой-то случайный шанс. «Ахмат» на последнем месте после 11 туров, он ещё ни разу не выиграл. «Факел» опережает его всего на одно очко. А тот же «Пари НН», который вне зоны стыков, уже оторвался на четыре очка даже от воронежцев. Так что просто нет никакого смысла играть на ничью. Одно очко абсолютно ничего не даёт. Надо рискнуть.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я уверен, что «Ахмат» так и будет делать. У Ташуева сейчас было две недели, чтобы ещё поработать с командой, что-то придумать, наиграть. Думаю, мы увидим более сильный грозненский клуб. Состав-то у него уж точно не на последнее место. Просто сразу не пошло, а там уже включилась в дело психология, и в итоге такая плачевная ситуация. «Факел» в матче с Махачкалой впереди тоже имел моменты, даже забить сумел. И он будет искать возможности для контратак в Грозном. Если «Ахмат» большими силами пойдёт вперёд, что вполне вероятно, то воронежцы могут подловить соперника.

Рискну здесь поставить на «обе забьют». Надо командам выбираться со дна таблицы, а для этого необходимо прибавлять в атакующих действиях», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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