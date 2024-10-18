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«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Трактора» за 2.03.

«В своих последних матчах, а это было 16 октября, команды сыграли следующим образом: «Трактор» встречался дома с «Ак Барсом» и одержал победу со счётом 3:1, а «Салават Юлаев» соперничал на выезде с «Барысом» и взял верх — 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В команде Бенуа Гру выделяются в атаке Чарльз Робинсон и Виталий Кравцов, а среди подопечных Виктора Козлова можно выделить Александра Хмелевского, Егора Сучкова и Нэйтона Тодда.

В этом сезоне челябинцы, которые в последнем плей-офф выбили уфимцев из розыгрыша Кубка Гагарина, уже успели дважды с ними сыграть. И оба раза проиграли. Дома 25 сентября – 3:5 и в гостях 8 сентября — 1:2 Б. Очевидно, что сейчас есть крен в пользу команды из Башкирии. Но «трактористы» явно готовы к реваншу.

«Трактор» выиграет», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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