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«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Челябинске

«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Челябинске
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 5 за 1.87.

«Нет сомнений в победе «Трактора», причём хорошим выбором была бы ставка на солидную разницу в счёте. Челябинцы на данный момент просто сильнее. Уверенно обыграв «Ак Барс», они показали, что недавнее сенсационное поражение от «Авангарда» было банальной случайностью. А вот «Салават» на спаде. Даже в Астане против явного аутсайдера уфимцы мучились и не выглядели сильной командой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1-й период
0 : 0
Салават Юлаев
Уфа

Забивать сегодняшнему «Трактору» команда Козлова тоже будет с большим скрипом, поэтому не ждём результативного хоккея. Вряд ли в этой встрече будет заброшено больше 5 шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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