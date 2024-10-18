«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Челябинске

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 5 за 1.87.

«Нет сомнений в победе «Трактора», причём хорошим выбором была бы ставка на солидную разницу в счёте. Челябинцы на данный момент просто сильнее. Уверенно обыграв «Ак Барс», они показали, что недавнее сенсационное поражение от «Авангарда» было банальной случайностью. А вот «Салават» на спаде. Даже в Астане против явного аутсайдера уфимцы мучились и не выглядели сильной командой.

Забивать сегодняшнему «Трактору» команда Козлова тоже будет с большим скрипом, поэтому не ждём результативного хоккея. Вряд ли в этой встрече будет заброшено больше 5 шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».