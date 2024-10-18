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«Куньлунь» — «Сочи»: прогноз Анатолия Емелина на игру КХЛ 18 октября

«Куньлунь» — «Сочи»: прогноз Анатолия Емелина на игру КХЛ 18 октября
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» — «Сочи».

Ставка: ТМ 5 за 2.55.

«Куньлунь» — один из самых нестабильных клубов нынешнего сезона, но одна закономерность явно прослеживается. Мытищинские китайцы побеждают только тех соперников, которые сами действуют вполноги и позволяют себя обыгрывать. Против тех, кто упирается, действует строго и дисциплинированно, у команды Кравца мало что получается.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А тут как раз такой колючий трудолюбивый оппонент, фирменная тренерская команда Зубова. Да ещё и очки сочинцам очень нужны – после двух подряд домашних поражений от «Витязя» надо добирать упущенное. Третий факт в пользу гостей – свежесть, они не играли с прошлой пятницы. Черноморцы увезут из Мытищ победу, но она не будет зрелищной. Четыре-пять голов на двоих – предел для этих соперников», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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