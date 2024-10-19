Букмекеры предсказали счёт матча «Спартак» — «Краснодар»

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В субботу, 19 октября, продолжится программа 12-го тура РПЛ. Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом красно-белых. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.13, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Краснодара» при этом соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60 — 27% вероятности.

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. На гол гостей дают котировки в районе 1.37.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.30). Победа «Спартака» 1:0 идёт за 8.30, на точный счёт 2:1 в пользу красно-белых дают 8.70.