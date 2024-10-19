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Эксперты оценили шансы «Локомотива» победить «Химки» в РПЛ

Эксперты оценили шансы «Локомотива» победить «Химки» в РПЛ
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19 октября на стадионе «Арена-Химки» состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск.

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Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных.

Букмекеры считают явными фаворитами гостей: поставить на победу московского «Локомотива» можно с коэффициентом 1.59. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1590 рублей.

Успех красно-чёрных оценён в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

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