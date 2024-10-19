«Спартак» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.76.

Подопечные Деяна Станковича одержали всего две победы на отрезке из шести последних туров РПЛ. Поражение было всего одно — в дерби с «Локомотивом» (1:3). Но было абсолютно по делу. Кроме того, теряли красно-белые очки там, где, казалось, надо было железно побеждать и заранее снимать все вопросы.

Например, в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) футболисты «Спартака» открыли счёт, а в матче с московским «Динамо» (2:2) вели в счёте, провели концовку в большинстве, но умудрились упустить победу на последних минутах. Да даже в ничейном матче с «Зенитом» (0:0) они должны были побеждать. Имели как численный перевес после 62-й минуты, так и игровой.

«Краснодар», в свою очередь, почти безупречен. После важнейшей победы над «Зенитом» (2:0) позволил себе отдохнуть в Кубке России, проиграв со счётом 0:3 грозненскому «Ахмату». Однако тут же перед октябрьской международной паузой исправился, разгромив в матче РПЛ подмосковные «Химки» со счётом 4:0. Победная серия тянется уже восемь туров!

При этом подопечные Мурада Мусаева имеют отличную разницу забитых и пропущенных мячей. При 22 забитых мячах за 11 матчей в Российской Премьер-Лиге они пропустили всего пять раз. Лучше показатели только у «Зенита». Впрочем, гораздо важнее, что краснодарский коллектив — единственный, кто до сих пор не проиграл в этом сезоне. Закрыв глаза на 0:3 от «Ахмата» в Кубке, разумеется.

Есть все предпосылки, что «быки» как минимум не проиграют и «Спартаку» в предстоящем матче. В трёх последних очных встречах они добыли две победы, так что можно даже рискнуть и проверить нулевую фору. Вместе с тем не стоит ждать очень много голов. Многие легионеры обеих сторон участвуют в международных матчах. Их состояние после возвращения вряд ли будет оптимальным.