«Химки» — «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру РПЛ «Химки» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.37.

У «Химок» только одна победа в этом сезоне РПЛ. Они обыграли «Рубин» (3:2), причём не без везения. К предстоящей встрече красно-чёрные подходят с восьмиматчевой безвыигрышной серией. 13-е место в таблице, минимум поводов для оптимизма.

«Локомотив», в свою очередь, прёт как паровоз. В этом сезоне РПЛ у подопечных Михаила Галактионова всего два поражения. Они досадно уступили в дерби «Динамо» (1:3), а также проиграли «Краснодару» (0:3). Более очков в первенстве железнодорожники не теряли.

Галактионов заслуживает большой похвалы и уважения за проделанную работу. Специалист воспитал молодую команду, которая способна побороться за победу в чемпионате России. У красно-зелёных столько же очков, сколько у возглавляющих турнирную таблицу краснодарцев.

Главным открытием сезона норовит стать Алексей Батраков. Полузащитник в 11 встречах в чемпионате России забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Редкий случай, когда 19-летний футболист покидает поле без результативных действий, но даже в таких играх он оказывает большое влияние и становится одной из главных причин победы.

Техника и скорость молодых игроков стали визитной карточкой игры «Локомотива». Он очень агрессивно, но изящно и в то же время правильно атакует. Значительная часть игры железнодорожников завязана на Дмитрии Воробьёве. Он здорово развивает атаки и классно ориентируется у чужих ворот.

У железнодорожников ряд футболистов пребывают на подъёме. Отлаженный Галактионовым механизм выглядит очень надёжно и интересно. Вряд ли у Франка Артиги получится найти уязвимые места в игре красно-зелёных. Заключить пари на победу «Локомотива» с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.37.