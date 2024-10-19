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«Динамо» Махачкала — ЦСКА: букмекеры оценили шансы команд

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: букмекеры оценили шансы команд
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19 октября на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.81. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1810 рублей.

Успех махачкалинцев оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Динамо» Махачкала — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.48.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол в исполнении ЦСКА доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.45.

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