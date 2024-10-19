«Динамо» Махачкала — ЦСКА: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 1.5 гола за 3.10.

Махачкалинское «Динамо» продолжает покорять сердца нейтральных болельщиков. За игрой клуба, который в прошлом сезоне выступал в Первой лиге, просто невозможно наблюдать без восхищения. Сине-белые всегда борются до конца и смотрятся как единый механизм. В 11 встречах в чемпионате России пропущено девять мячей. Этого достаточно, чтобы идти на отдалении от зоны стыков.

Красно-синие располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. Они могут побороться за медали, но для этого необходимо набирать очки в матчах с фаворитами. Москвичи проиграли всем трём располагающимся выше в турнирной таблице командам — «Краснодару» (1:2), «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (0:1). Ещё армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и «Рубином» (1:1). Могут потерять очки и в предстоящей встрече.

Гостевой фактор у ЦСКА заметен. Не всегда, но чаще всего московская команда показывает на выезде неуверенный футбол. Она может допускать простые ошибки и хуже двигает мяч. В конце концов, недаром говорят, что болельщики — это 12-й игрок.

Заключить пари на то, что ЦСКА не проиграет махачкалинскому «Динамо» и тотал будет меньше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10. Крайне маловероятно, что встреча получится результативной. У армейцев оборона функционирует не хуже, чем у сине-белых. В 11 встречах в РПЛ они пропустили только семь мячей — меньше лишь у «Краснодара» и «Зенита».