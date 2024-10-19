«Бавария» — «Штутгарт»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Бавария» — «Штутгарт».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.82.

Мюнхенская «Бавария» идёт к первому чемпионству после приобретения Гарри Кейна. Она возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Впрочем, в результатах наблюдается ухудшение. В последних двух турах в Бундеслиге мюнхенцы сыграли вничью с «Байером» (1:1) и франкфуртским «Айнтрахтом» (3:3), а ещё они уступили «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов. Удачно для «красных» наступило время международного перерыва.

Насколько «Штутгарт» готов ко встрече с Кейном? В девяти матчах в составе «Баварии» во всех официальных турнирах Гарри Кейн забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Остановить его — задача не из простых.

Новый сезон складывается для «Штутгарта» не так удачно, как предыдущий. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. Несмотря на старания Себатьяна Хёнеса, она очень нестабильна.

Тренер отладил интересный атакующий футбол и укрепил боевой дух «швабов». Они хорошо настраиваются на важные матчи, но регулярно добывать хорошие результаты не получается. Где-то «Штутгарту» не хватает качества, где-то — везения, а в каких-то моментах — слаженности.

«Швабы» спокойно могут разгромить дортмундскую «Боруссию», но затем потерять очки во встречах с аутсайдерами и нестабильными середняками. Предугадать результаты матчей с участием подопечных Хёнеса проблематично.

Общей чертой «Баварии» и «Штутгарта» является уклон в нападение. Эти команды всё время идут вперед и много забивают, но нередко допускают ошибки и пропускают простые мячи. Поставить на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.