Букмекеры назвали шансы мадридского «Реала» победить «Сельту»

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19 октября на стадионе «Абанка Балаидос» в городе Виго состоится матч 10-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Карло Анчелотти: поставить на победу мадридского «Реала» можно с коэффициентом 1.60. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1600 рублей.

Успех «Сельты» оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Букмекеры считают, что матч «Сельта» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38.

Если забьют футболисты «Сельты», сыграет коэффициент 1.48. Гол в исполнении мадридского «Реала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.69.