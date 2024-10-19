«Сельта» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч испанской Примеры «Сельта» — «Реал».

Ставка: «Реал» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.84.

«Сельта» выиграла только два из семи последних матчей в Примере. Причём победила она располагающиеся в самом низу турнирной таблицы первенства команды — «Вальядолид» (3:1) и «Лас-Пальмас» (1:0). Также «кельты» сыграли вничью с «Жироной» (1:1). «Сельта» находится на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от располагающихся в зоне вылета клубов приличный.

У «Реала» заметные проблемы. Во-первых, сильно докучают травмы. Во-вторых, в скандальную историю угодил Килиан Мбаппе. Недавно «галактикос» проиграли «Лиллю» (0:1) в Лиге чемпионов, и в чемпионате Испании они пока что располагаются только на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет три очка. Команде Карло Анчелотти нельзя терять очки в грядущем матче.

Есть для болельщиков «Реала» хорошая новость. Восстановился от травмы претендент на «Золотой мяч» — Винисиус Жуниор. Также ожидается возвращение в состав Тибо Куртуа.

Хорошо, что у Анчелотти в подспорье есть Джуд Беллингем. В этом сезоне полузащитник не радует результативностью так часто, как в прошлом, но его влияние на игру мадридцев трудно переоценить. Англичанин выполняет большой объём командной работы и ведёт за собой.

Поставить на победу «Реала» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Мадридцы подходят к игре не в лучшем виде, но «кельты» — удобный для них соперник. Как раз такой и нужен «сливочным», чтобы только восстановившиеся футболисты смогли вернуть форму.