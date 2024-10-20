Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Челси»: букмекеры назвали фаворита матча АПЛ

«Ливерпуль» — «Челси»: букмекеры назвали фаворита матча АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 20 октября, на стадионе «Энфилд» в графстве Мерсисайд состоится центральный матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Челси». Мареска хорош, но Слот — лучше
«Ливерпуль» — «Челси». Мареска хорош, но Слот — лучше

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Арне Слота. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа «Челси» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.05 — 19% вероятности. Ничейный исход более возможен, но всё равно имеет высокий коэффициент (4.40, 22%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что центральная встреча 8-го тура чемпионата Англии получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.85.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48, что эквивалентно почти 70% вероятности.

Материалы по теме
«Рубин» — «Динамо» М. Личка для Рахимова — непобедимый соперник
«Рубин» — «Динамо» М. Личка для Рахимова — непобедимый соперник
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android