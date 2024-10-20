«Ливерпуль» — «Челси»: букмекеры назвали фаворита матча АПЛ

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В воскресенье, 20 октября, на стадионе «Энфилд» в графстве Мерсисайд состоится центральный матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Арне Слота. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа «Челси» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.05 — 19% вероятности. Ничейный исход более возможен, но всё равно имеет высокий коэффициент (4.40, 22%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что центральная встреча 8-го тура чемпионата Англии получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.85.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48, что эквивалентно почти 70% вероятности.