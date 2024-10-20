«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

На паузу «Челси» ушёл с беспроигрышной серией из семи матчей, добыв на данном отрезке пять побед. В Лиге конференций удалось обыграть «Гент» и с ходу положить в копилку три очка. В АПЛ ситуация тоже приятная — 14 очков в сумме и четвёртое место в активе.

Кроме того, стоит отметить неплохую реализацию футболистов «аристократов». За семь этих удачных игр они забили 19 мячей при шести пропущенных. То есть в среднем за игру почти по три забитых мяча и лишь по одному пропущенному. Нормально! Кажется, Энцо Мареска разобрался со всей этой кучей футболистов в заявке и придал им какую-то форму.

Вот только против «Ливерпуля» даже таких достижений будет маловато. Мерсисайдцы под руководством Арне Слота, на первый взгляд, спокойно переживают уход Юргена Клоппа. Во-первых, заслуженно возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, опережая главных конкурентов в лице «Манчестер Сити» и «Арсенала» на одно очко.

Во-вторых, без особенных проблем разобрались и с «Миланом» (3:1), и с «Болоньей» (2:0) в стартовых турах Лиги чемпионов. Сейчас наверняка любуются местом в лидирующей группе. Конечно, забивают ливерпульские нападающие не так много. Но в сумме с надёжной обороной этого хватает для уверенных побед.

К слову, за пять прошлых игр в разных турнирах «Ливерпуль» пропустил только два раза. И один из мячей — автогол. Добавьте сюда ещё и длинную беспроигрышную серию в матчах с самим «Челси», которая тянется аж с марта 2021 года, и получите твёрдого претендента на победу в центральном матче тура. Не зря букмекеры так благосклонны.

Альтернативный вариант — «Ливерпуль» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча. Логика следующая. «Ливерпуль» на ходу, «Ливерпуль» — хорош, плюс имеет преимущество в очных встречах. А ждать очень много голов сразу после перерыва не стоит не только из-за простоя, но и из-за принципиальности встречи с точки зрения турнирной борьбы. Очки нужны всем.