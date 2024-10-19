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«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ

«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.78.

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В восьми последних матчах «Торпедо» одержало семь побед. Единственное поражение нижегородцы потерпели от «Трактора» (4:5 ОТ). Да и то за пределами основного времени. Практически каждая из семи побед была запоминающейся. Например, автозаводцы крупно обыграли «Амур» (7:2), унизили «Барыс» (10:1), победили обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (5:4), а накануне дожали «Нефтехимик» (5:4 ОТ).

Даже как-то странно, что у букмекеров фаворитом идёт «Динамо». Этот регулярный чемпионат с трудом даётся подопечным Алексея Кудашова. Они занимают восьмую строчку в Западной конференции.

В последних девяти матчах «Динамо» уступило ЦСКА (3:4 Б), «Трактору» (1:4) и «Металлургу» (3:5). К предстоящей игре бело-голубые подходят с серией из двух побед. Они обыграли «Салават Юлаев» (4:2) и крупно победили в московском дерби «Спартак» (5:0). Седрик Пакетт стал автором хет-трика в матче с красно-белыми.

Также в каждой из этих двух встреч набирал минимум очко Никита Гусев. Нападающий остаётся лидером московского клуба. В атаке всегда можно рассчитывать на его мастерство и точность бросков. В общем, дела у подопечных Алексея Кудашова налаживаются, но судить об этом по двум победам в последних играх – такое себе занятие.

«Торпедо» показывает бодрый хоккей на приличной дистанции. Когда автозаводцам тяжело – они играют на характере и выгрызают очки. Но нижегородцы не играли с московскими командами на протяжении 11 матчей. Поэтому брать напрямую победу подопечных Игоря Ларионова не станем.

Лучше всего поставить на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.78. Минимум по восемь шайб забрасывалось в последних трёх встречах «Торпедо». Заметно, что автозаводцам уже тяжеловато поддерживать темп, но они не сдаются и не расслабляются. «Динамо» тоже набирает ход. Особенно это заметно по первой тройке нападающих. Ждём результативной игры!

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