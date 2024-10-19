«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру «Байер» — «Айнтрахт».

Ставка: ИТБ 1 гола «Айнтрахта» за 2.05.

Этот сезон для подопечных Хаби Алонсо складывается не настолько успешно, как предыдущий. Пока сложно сказать, смогут ли они бороться с «Баварией» и другими клубами Бундеслиги за чемпионство. Вроде и проиграл «Байер» всего одну встречу — «Лейпцигу» (2:3), но отстаёт от мюнхенцев на три очка. Последние два матча в первенстве «фармацевты» завершили вничью – как раз с «Баварией» (1:1) и «Хольштайном» (2:2).

«Айнтрахт» вполне способен продемонстрировать отличный футбол в игре с командой Хаби Алонсо. Франкфуртцы не проигрывают семь встреч подряд во всех турнирах. В отличие от «Байера», «орлы» победили «Хольштайн» (4:2), а с «Баварией» также сыграли вничью – 3:3. Правда, результативнее. Омар Мармуш набрал настолько великолепную форму, что забил больше остальных футболистов в Бундеслиге – восемь голов.

Очень странным выглядит выбор букмекеров в пользу «фармацевтов». Причём они считают их явными фаворитами. Мы же видим в «Айнтрахте» опасного соперника не только для «Баварии», но и для «Байера». Поставим на индивидуальный тотал «орлов» больше 1 мяча за 2.05.