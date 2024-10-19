«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд».

Ставка: «Брентфорд» победит с форой (+1) за 1.70.

Ужасно начал новый сезон «МЮ». Клуб располагается лишь на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, одержав всего две победы. Обыграли «красные дьяволы» «Фулхэм» и «Саутгемптон». Последние пять встреч во всех турнирах подопечные тен Хага не могут выиграть. По информации из разных источников, руководство вовсю ищет замену тренеру, но сам наставник это отрицает.

Даже «Брентфорд» показывает более интересный футбол, чем «МЮ». В последних семи матчах АПЛ одержал три победы и раз сыграл вничью. В минувшей встрече «пчёлы» выиграли у «Вулверхэмптона» (5:3).

Сможет ли «Брентфорд» сыграть в предстоящем матче не хуже «Манчестер Юнайтед»? Почему бы и нет! Если «пчёлы» и уступят, то вряд ли с разницей больше одного мяча. Но мы рассчитываем на ничью. Итоговый прогноз: победа «Брентфорда» с форой (+1) за 1.70.