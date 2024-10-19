«Ювентус» — «Лацио»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: «Ювентус» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

Тьяго Мотта отлично справляется с туринским клубом. Чёрно-белые ещё не проигрывали в этом сезоне. Особенно классно построил бывший тренер «Болоньи» игру «Ювентуса» в обороне. В Серии А «старая синьора» пропустила всего лишь один мяч в семи встречах. Правда, и забивает не так много – 10. А ещё часто играет вничью – четыре раза. Поэтому туринцы пока не возглавляют таблицу первенства.

У «Лацио» столько же очков, сколько у «Ювентуса», — 13. Римляне не могут похвастаться такой надёжной обороной, как у соперника. Они пропустили 11 голов в этом сезоне Серии А. Бело-голубые подходят к предстоящей встрече с серией из четырёх побед во всех турнирах. В каждой забивалось не менее трёх мячей.

Единственный шанс для подопечных Тьяго Мотты набирать очки в матчах с такими сильными соперниками – это надёжная оборона. «Лацио» побеждает за счёт того, что умеет извлекать выгоду в атаке. Однако перехитрить туринцев будет непросто. Скорее всего, «Ювентус» сможет как минимум рассчитывать на ничью, но голов много не будет. Поставим на то, что чёрно-белые не проиграют, а тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.10.