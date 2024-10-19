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«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Нижнем Новгороде
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Ростов» в 12-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Дебютный матч Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Пари НН» приходится на домашний матч против «Ростова». «Ростов» не забивал четыре игры кряду. И объяснение этому логичное найти очень непросто, потому что со «Спартаком» было много моментов, подвела реализация. То же самое можно сказать и про предыдущие матчи. Может, в меньшей степени про игру с «Динамо» из Махачкалы, где не так много «Ростову» удалось создать.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» будет перестраиваться с Гончаренко, в этом нет никаких сомнений. Произойдёт это сейчас, сразу после назначения, или уже во время большой паузы зимой — поживём и увидим. Но в первом домашнем матче, конечно, не хочется ударить в грязь лицом, не хочется начинать с поражения.

«Ростов» очень много пропускает в этом сезоне. Наверняка шансы у «Пари НН» в атаке будут, плюс наработанные Иличем стандарты тоже должны команде помочь. Но сыграть «на ноль» «Пари НН» не сможет. Честно говоря, не верю, не могу допустить, что «Ростов» пятый матч подряд не забьёт. Мой прогноз – «обе забьют» за 1.87», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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