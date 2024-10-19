«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Ростов» в 12-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.93.

«Первый матч для Гончаренко во главе «Пари». И я думаю, что этот фактор ключевой для понимания, что будет происходить. «Нижнему» очень важно здесь не уступить, как и самому тренеру. Тогда футболисты будут понимать, что идеи работают, можно довериться этому специалисту. И, конечно, «Пари НН» сыграет строго от обороны, в пять защитников. Раскрываться против «Ростова» нижегородцы не готовы ни по своим возможностям, ни по выстроенности футбола. Нужно искать счастья в контратаках или на стандартах.

«Ростов» вроде бы в большинстве матчей играет неплохо, создаёт моменты, но уже четыре игры забить не могут в чемпионате. Это, конечно, ни в коем случае не добавляет уверенности футболистам. Они уже начинают мазать из выгоднейших ситуаций. «Ростову» важно забить и выиграть. Думаю, Карпин это тоже понимает. И если команда поведёт, то он подскажет, что нужно играть поспокойнее, чуть менее рискованно. Принципы игры – это хорошо, это правильно, но иногда надо наступить на горло собственной песне ради результата, уверенности в себе.

Я думаю, что в такой игре много голов ждать не стоит. Поставлю на «тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».