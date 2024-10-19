«Пари НН» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: победа «Пари НН» с форой (0) за 3.15.

«Пари НН» и «Ростов» сыграют в 12-м туре чемпионата России. Нижегородцы уволили тренера. У руля теперь Виктор Гончаренко, у которого была возможность за счёт паузы на игры сборных познакомиться поближе с командой и провести много тренировок.

А у «Ростова» не всё в порядке сейчас — четыре последних матча без побед, ноль забитых мячей и всего лишь одно очко. Ещё и главный тренер в это непростое для клуба время отлучался на тренировочный сбор национальной команды, так же как и многие игроки. Это не на руку ростовчанам всё играет.

Поэтому я просто не понимаю, почему котировки на «Ростов» у букмекеров выше. Я бы здесь смело ставил на то, что «Пари НН» не проиграет. Или даже можно рискнуть и поставить на победу нижегородцев с форой (0)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».