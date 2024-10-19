«Химки» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» в 12-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.98.

«Химки» будут принимать дома московский «Локомотив». Команды уже дважды играли друг с другом в рамках Кубка России, и обе игры очень неудачно прошли для подопечных Франка Артиги: поражения 0:4 и 1:5. После второго проигрыша Артига сказал, что вообще уволил бы и себя, и пресс-атташе, и всех помощников, и администратора команды, потому что так играть нельзя. Это вина всего клуба, что «Химки» вот так беспомощно выглядели в матче с «Локомотивом» в кубковой встрече. Как сейчас будет — большой вопрос, потому что «Химки» по ходу сезона перестраиваются на новые варианты, возвращаются к схеме с тремя центральными защитниками, пробуется снова вариант с двумя центральными защитниками, и Джикия форму набирает.

Я думаю, что «Химки», понимая скорость игры «Локомотива», точно раскрываться не будут, рассчитывая, наверное, на длинные передачи, на умение Заболотного за мяч зацепиться. Ну и поверить в третью подряд крупную такую, сверхкрупную победу «Локомотива» против «Химок», честно говоря, не могу, не очень верится, тем более — после двухнедельной паузы. Что-то, может быть, у «Локомотива» начало сбоить, где-то, может быть, искрить начали, какие-то спаечки, может быть, были потеряны ввиду большого количества выходных и возвращения потом к тренировкам.

Поэтому, мне кажется, первый тайм «Химки» продержатся. А вот во втором «Локомотив» может добавить, как это было в игре с «Крыльями». У «Локомотива» хорошая глубина скамейки, здорово футболисты с неё выходят, игру усиливают. Я предполагаю, что в Подмосковье нас ждёт сценарий, похожий на то, что было в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов».

Мой прогноз — «второй тайм результативнее первого» за 1.98», — приводит слова Генича «РБ Спорт».