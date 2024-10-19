«Химки» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России 19 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» – «Локомотив» в 12-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.88.

«Локомотив» уже два раза обыграл «Химки» крупно в Кубке России, причём смешанным составом. Я не вижу предпосылок, чтобы что-то изменилось в этом противостоянии. Понятно, что испанский тренер «Химок» будет анализировать, смотреть те игры, но по уровню исполнительского мастерства железнодорожники гораздо сильнее, плюс у них сейчас невероятная уверенность в себе, дожимают всех. Что «Химки» могут предложить? Ну, могут выйти в пять защитников, в три центральных, глубоко сядут, но против юрких, техничных игроков «Локомотива» это не панацея, на мой взгляд. Обыграть один в один каждый может, сразу появляется время для паса или удара. Если вдруг «Химки» смело решат сыграть, тогда их могут разорвать за счёт скорости на контратаках.

Единственное, что может негативно сказаться на «Локомотиве», так это пауза. Две недели только тренировочной работы, без игры, могут выбить немного из колеи. Но всё равно за счет глубины состава, хороших замен «Локомотив» должен реализовывать свой перевес. Здесь же мотивация невероятная, команда идёт в лидерах. Для многих молодых футболистов это большое подспорье.

Так что ставлю на победу москвичей с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».