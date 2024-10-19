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«Химки» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на игру РПЛ

«Химки» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на игру РПЛ
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Химки» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 1.5 за 1.82.

«Химки», которые очень редко побеждают в нынешнем российском чемпионате, будут у себя на поле принимать «Локомотив», для которого эта игра формально является выездной, но преодолеть нужно будет совсем небольшое расстояние для того, чтобы оказаться на севере Москвы.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Локомотив» в очень хорошей форме, если суммировать матчи чемпионата и Кубка, то команда Михаила Галактионова одержала шесть побед подряд, в прекрасной форме находится Алексей Батраков, лучший игрок этого российского сезона по системе «гол плюс пас». В «Локомотиве» традиционно много футболистов, которые вызываются в российскую национальную команду, которая матчи в прошедшую паузу не проводила, поэтому игроки должны быть в хорошем тонусе и ни о какой усталости речи быть не может. Выбор игроков у Галактионова тоже достаточно солидный. Учитывая то, как качественно на замену выходят Сарвели, Севикян и Сулейманов, они всегда способны усилить игру команды по ходу встречи.

Совсем недавно эти клубы встречались дважды в рамках Кубка России, «Локомотив» побеждал, забивал в ворота «Химок» очень много, и мне кажется, что сейчас ситуация кардинальным образом не должна отличаться от той, что мы видели в прошлом месяце. «Локомотив» на ходу, «Химки», как кажется, — нет, поэтому мой прогноз на эту встречу: победа «Локомотива» и тотал матча больше 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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