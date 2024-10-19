«Химки» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Локомотив».

Ставка: сухая победа «Локомотива» за 2.95.

«Химки» и «Локомотив» сыграют в 12-м туре РПЛ. Здесь всё довольно очевидно. «Локо» на голову сильнее, хотя и будет играть в гостях. Это совершенно не помеха для железнодорожников.

«Локомотив» набрал отличный ход. В последнем туре в домашнем матче против «Крыльев Советов» ему было очень тяжело вскрывать оборону. Но всё-таки подопечные Галактионова забили и победили. Но было и очень много опасных моментов у ворот «Локомотива». Блестяще сыграл Лантратов, просто спас свою команду.

Мне кажется, что именно Лантратов и тут снова станет героем. Он не позволит химчанам на своём поле забить в его ворота. Поэтому я рассмотрел бы ставку «сухая победа «Локомотива» за 2.95. Сомневаюсь, что «Химки» тут забьют», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».