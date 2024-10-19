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«Химки» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

«Химки» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Локомотив».

Ставка: сухая победа «Локомотива» за 2.95.

«Химки» и «Локомотив» сыграют в 12-м туре РПЛ. Здесь всё довольно очевидно. «Локо» на голову сильнее, хотя и будет играть в гостях. Это совершенно не помеха для железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» набрал отличный ход. В последнем туре в домашнем матче против «Крыльев Советов» ему было очень тяжело вскрывать оборону. Но всё-таки подопечные Галактионова забили и победили. Но было и очень много опасных моментов у ворот «Локомотива». Блестяще сыграл Лантратов, просто спас свою команду.

Мне кажется, что именно Лантратов и тут снова станет героем. Он не позволит химчанам на своём поле забить в его ворота. Поэтому я рассмотрел бы ставку «сухая победа «Локомотива» за 2.95. Сомневаюсь, что «Химки» тут забьют», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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