«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на центральный матч тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

«Краснодар» хорош в текущем сезоне. Не сказать, что играет ярко, но прагматично, сбалансированно. Мусаев нашёл верные сочетания игроков. «Краснодар» играет современно, но очень сильно зависим от формы своих лидеров. Пока не совсем понятно, в каком состоянии вернутся Кордоба, Сперцян и другие.

Тем не менее исторически так сложилось, что «Краснодар» матч после пауз на игры сборных проводит не совсем убедительно. В этом сезоне после сентябрьской паузы «Краснодар» обыграл «Ростов» со счётом 2:0, но если вспомнить ту игру, то там не всё складывалось удачно для «Краснодара» и вопросы по игре были.

Пока сложно сказать, как пройдёт игра на сей раз. С первых ли минут Станкович погонит своих футболистов, или решит присмотреться, или же мы увидим обоюдоострую игру — чёткого ответа на этот вопрос нет.

«Краснодар» уже два года в РПЛ не может обыграть «Спартак». Понятно, что московский клуб хочет продлить для себя эту удачную серию. До паузы на матчи сборных «Спартак» выглядел нестабильно. Да, была победа над «Ростовом» (3:0), хотя там по игре могло бы быть совсем другое, но были и провальные матчи.

У «Спартака» есть потери, в лице того же Медины, но москвичи играют дома, хотя я сомневаюсь, что они рискнут действовать против «Краснодара» в открытой манере. Если оставят свободные зоны, то Сперцян и компания вполне могут этим воспользоваться. Если Кордоба будет в порядке, то защите «Спартака» придётся несладко.

Мой прогноз — игра будет нерезультативной и тотал матча будет меньше 2.5 мяча», — приводит слова Генича «РБ Спорт».