«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар» в 12-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Центральная игра в туре, тут никаких сомнений нет. И игра, на мой взгляд, непредсказуемая. «Краснодар» лидирует, показывая в последнее время цельный, качественный футбол. Кордоба, конечно, многое стал решать, набрал форму, забивает, делает голевые передачи. Но посмотрим, как на нём скажется поездка в Южную Америку. Кастаньо тоже летал туда, а Ленини, который неожиданно стал основным, был в Африке на отборе. Всё это дополнительные факторы, которые, на мой взгляд, сделают игру южан менее целостной. Не нужно забывать, что и Сперцян с не самыми лучшими эмоциями вернулся после сборной, где сыграли отвратительно, там ещё тренера уволили.

У «Спартака» как будто чуть более спокойно. Во-первых, игроков сборных просто сильно меньше. Во-вторых, подготовка более понятная, матч домашний. А «Краснодар» вроде бы даже встречал Кордобу в Москве, как и других сборников, чтобы они не наматывали километраж до Краснодара.

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Я думаю, «Спартак» будет владеть мячом, как и в большинстве встреч, а «Краснодар» будет включаться отрезками, то есть постарается перехватывать инициативу, но и в контратаках он, конечно, будет опасен. Выберу ставку «обе забьют». «Спартак» дома обязан забивать, тем более что Шамар проснулся, Барко выглядит убедительно. Ну а вот защита спартаковцев Кордобу, Сперцяна и быстрые фланги полностью остановить не сможет. Не исключаю, что вообще 1:1 могут закончить. Но, думаю, «Спартак» именно после сборных имеет преимущество», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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