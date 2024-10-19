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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Павла Яковлева на встречу чемпионата России

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Павла Яковлева на встречу чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

Ставка: пенальти в матче за 2.45.

«Обе команды неплохо выглядят в атаке. Во время перерыва на матчи сборных многие из игроков улетали в далёкие страны. Пока не совсем понятно, в каком состоянии эти футболисты вернулись: физическом, эмоциональном. Тем не менее игра очень важная для обеих команд.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» находится в зоне лидеров. «Спартак» располагается ниже, поэтому нужно рассматривать этот матч с точки зрения того, что он больше нужен именно «Спартаку». Если московский клуб оступится в этом матче, то фактически потеряет шансы в борьбе за чемпионство. «Спартак» играет дома, при своих болельщиках, активно, но и «Краснодар» может сыграть хорошо.

Но в целом не хочется в данной встрече лезть в результаты. Есть чуйка, что может быть пенальти в этом матче. «Спартак» часто бьёт 11-метровый и забивает, поэтому поставлю именно на это», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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