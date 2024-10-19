«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на игру 12-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.74.

«Спартак» — «Краснодар» — центральный матч тура в РПЛ. Думаю, что у «Краснодара» достаточно аргументов, чтобы не проиграть «Спартаку» в Москве. Поэтому не очень понимаю, почему «Спартак» таким явным фаворитом выглядит. У «Краснодара» боевитая команда, есть хорошие исполнители. «Краснодар», ну, наверное, никого не боится. Это уже такая расхожая фраза. Мы её повторяем уже несколько лет.

Нынешний «Спартак», на мой взгляд, уязвим, в том числе и на своём поле, потому что до сих пор определённой стабильности команда не обрела. И просто, исходя из того, как букмекеры разложили коэффициенты, мне кажется, что здесь надо делать ставку на «Краснодар» не проиграет». 1.74 — это достаточно неплохой коэффициент для такого исхода. Ничья мне видится наиболее вероятным результатом этого матча. А если «Спартак» будет допускать ошибки в обороне, «Краснодар» за них может и наказать, и достаточно серьёзно.

Так что здесь мой вариант — «Краснодар» не проиграет», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».