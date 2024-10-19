«Спартак» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 7.80.

«В 12-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Краснодар». Принципиальная встреча, важная для чемпионской гонки, по крайней мере для одной из команд точно.

«Краснодар» чередует победы и поражения в последнее время. Но это если говорить про все турниры. Ведь дважды клуб уступил со старта сезона только в Кубке России — 0:2 от ЦСКА и 0:3 от «Ахмата». Теперь в группе он борется за выход в Путь РПЛ или Путь регионов. Но, я думаю, подопечные Мусаева особенно из-за этого не переживают, ведь попасть в финал можно. Тем более что в РПЛ ситуация у «быков» намного лучше.

В Премьер-Лиге краснодарцы являются обладателями уникального достижения сейчас — они единственные, кто не проигрывал ещё ни разу. Их с «Зенитом» было двое недавно, и как раз в очном матче «Краснодар» уверенно переиграл питерцев, нанёс им первое поражение — 2:0. С 27 баллами команда Мусаева лидирует в таблице. Правда, отрыв от «Локомотива» и «Зенита» минимальный.

«Спартак» же немного сдал позиции в последнее время. Да, состав у него достаточно сильный, Станкович удачно возглавил клуб. Но стабильности в результатах не хватает красно-белым иногда, нет баланса. Не так давно в РПЛ они шли на серии без викторий — поделили очки с махачкалинским и московским «Динамо» (1:1 и 2:2), а также проиграли «Локомотиву» по делу (1:3). Но перед паузой на матчи сборных «Спартак» прервал эту серию — обыграл уверенно «Ростов» (3:0).

С 19 очками команда Станковича теперь идёт шестой. Ее отрыв от лидеров уже вырос до семи и восьми очков. Плюс есть соседи по таблице, которые тоже намерены бороться за попадание в топ-3. Так что у «Спартака» тяжёлая ситуация. Но, я думаю, клуб справится — в этом сезоне можно в него верить, амбиции есть. Может быть, не за первое место, но за высокие строчки он ещё поборется.

Если же говорить об этой встрече, то тут тяжело, конечно. Сейчас ещё и был сбор российской национальной команды, которая не проводила официальных матчей в итоге. Не совсем понятно, в какой форме находятся оба коллектива после этого. Но всё-таки у «Спартака» меньше футболистов на сборы в другие команды уезжало. Так что отдам тут предпочтение хозяевам поля», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».