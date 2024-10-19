«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России 19 октября

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Краснодар» приедет в Москву в роли лидера чемпионата, опережая «Спартак», который занимает шестое место, на восемь очков. В предыдущих матчах красно-белые 5 октября крупно выиграли у «Ростова» 3:0 с весьма неожиданными двумя голами резервиста Николсона. А «Краснодар» тоже дома на день позже разгромил «Химки». Тут два мяча провёл Кордоба. Не думаю, что на его классной форме скажется дальний перелёт из сборной. Не должно быть проблем и у Сперцяна.

Спартаковцы дали понять, что возвращают ту игру, которой некоторое время назад стали радовать болельщиков. Ведь матчу с ростовчанами предшествовала принципиальная и волевая победа над «Динамо» в Кубке — 3:2. «Спартак» менее стабилен по составу, но тут есть из кого выбирать — при правильной оценке состояния футболистов после перерыва.

Краснодарцы пока вообще не проигрывают в чемпионате, оставаясь единственным участником турнира, не имеющим поражений. Перед матчем с «Химками» у них была знаковая, тоже домашняя, победа над «Зенитом» 2:0. И вот после международной паузы — выезд в Москву. Помня, какого минимума им не хватило для чемпионства в прошлом сезоне, южане даже в гостях, конечно же, будут стремиться только к победе. И это, банально, облегчит жизнь «Спартаку», который всегда умел отвечать на такую игру со стороны соперника.

Думаю, что вполне можно поставить на то, что «Спартак», не проиграет. Но это, скорее всего, не даст хороший коэффициент. А вот ставка на бескомпромиссность и голы подтверждается, например, историей двухлетней давности, когда москвичи на своём поле выиграли 4:3. Кстати, по ходу встречи счёт был 3:1 в пользу гостей. Правда, в последнем на сегодня матче двух команд в мае «Спартак» победил дома — 1:0 благодаря голу Зобнина. А общая статистика здесь — 20-11 по победам в пользу «Спартака» при всего двух ничьих. В предыдущем чемпионате команды обменялись домашними победами. В двух кубковых матчах каждая выиграла на выезде», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».