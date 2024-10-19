Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Краснодар»: ставка Игоря Семшова на встречу 12-го тура РПЛ

«Спартак» — «Краснодар»: ставка Игоря Семшова на встречу 12-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 3.35.

«Спартак» в предыдущем туре обыграл дома «Ростов» 3:0, а «Краснодар», также на своём поле, ещё крупнее разобрался с «Химками» — 4:0.

Атака у подопечных Мурада Мусаева вообще впечатляет – 22 забитых мяча после 11 туров. Но и оборона «быков» работает практически идеально. Всего пять пропущенных мячей, а Станислав Агкацев уверенно стал первым номером команды и безболезненно для команды заменил Матвея Сафонова.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Спартака» же как не было стабильности в игре, так и нет. Да, есть крупные победы, три из пяти. Но даже они не говорят о том, что красно-белые могут являться фаворитами предстоящего поединка. Между тем игра будет очень важная для обеих команд. «Горожане» пока удерживают гордый «ноль» в графе «поражения». И психологически точно чувствуют себя более уверенно, чем красно-белые. Но в футболе всё быстро меняется, кроме некоторых константных данных. Смогут ли спартаковцы их перевернуть? Особенно с учётом того, что многие игроки уезжали в свои сборные.

Всё в этом матче будет решать исполнительское мастерство в атаке, и оно у гостей повыше», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Спартак» — «Краснодар». Лидер РПЛ останется на месте
«Спартак» — «Краснодар». Лидер РПЛ останется на месте
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android