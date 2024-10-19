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«Динамо» Махачкала — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — ЦСКА в 12-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ЦСКА забьёт во втором тайме за 1.70.

«Сложный матч пройдёт в Махачкале. ЦСКА второй тур подряд играет с «Динамо», но на сей раз уже не с московским, а с махачкалинским. И такое количество моментов, конечно, ЦСКА вряд ли удастся создать, как в игре с москвичами в дерби. Здесь футбол будет больше похож на бойню. Махачкала умеет навязать сопернику свою игру, волю, висеть на ногах, мало что позволять создать. Будет большое количество единоборств, фолов. И я думаю, что будет достаточное количество жёлтых карточек.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Но класс армейцев, конечно, несоизмеримо выше, чем у «Динамо» Мх. Махачкала вообще мало забивает. И если ЦСКА сыграет «на ноль» в первом тайме, то во втором тайме армейцы точно смогут Махачкалу в контригре подловить. У ЦСКА есть хорошие замены, есть хорошие способы у Николича, как игру усилить.

Два варианта на эту игру предложу. «ЦСКА забьёт во втором тайме» за 1.7, неплохой коэффициент. И рассмотрел бы вариант «второй тайм результативнее первого» за коэффициент выше «двойки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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