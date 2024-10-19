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«Динамо» Махачкала — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.81.

«Матч в РПЛ. «Динамо» Махачкала — один из самых, наверное, закрытых клубов сейчас в лиге, который делает ставку на оборону, и, в общем, довольно неплохо у них это получается. В домашних матчах уже, например, они не проиграли «Спартаку». Но ЦСКА, на мой взгляд, должен образцом брать матч махачкалинцев с другой московской командой — московским «Динамо». Да, будет непросто, но с таким соперником ЦСКА должен брать три очка. «Динамо» это сумело сделать, выиграв с минимальным счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что та форма, которую набрал ЦСКА, благоволит команде и позволяет рассчитывать на позитивный результат, пусть и в непростом, повторюсь, выездном матче. Главное для армейцев — не пропустить первыми, а они умеют сами организовать у своих ворот что-нибудь такое и потом героически расхлёбывать не всегда успешно созданные плоды своих, так сказать, творений.

Но, мне кажется, Марко Николич всё-таки научил команду определённому прагматизму. В этой игре она должна его проявить. Я поставлю на победу ЦСКА с коэффициентом 1.81. Мне нравится такая ставка», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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