«Сельта» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Сельта» — «Реал» Мадрид.

Ставка: 1:1 за 7.40.

«В 10-м туре чемпионата Испании встретятся «Сельта» и «Реал» Мадрид. Склоняюсь тут к успеху команды Анчелотти, пусть и сильно легко ей сейчас явно не будет. Может, она и потеряет очки.

«Реал» не в лучшем расположении духа ушёл на паузу на международные матчи. Клуб проиграл впервые в сезоне, пусть это произошло не в Ла Лиге. Впрочем, от того, что это поражение произошло в Лиге чемпионов, команде не легче. Ещё и «Лиллю» уступили мадридцы, который явно должны обыгрывать, — 1:2. До этого подопечные Анчелотти потеряли очки в игре с «Атлетико» в Примере — 1:1.

Но всё же перед паузой «Реал» выиграл — у «Вильярреала», своего конкурента в борьбе за топ-4. Да, счёт в итоге у них был 2:0. Но я бы не сказал, что доминирующий футбол показали «сливочные», вполне их встреча и ничьёй могла завершиться — «Вильярреал» не сильно уступал в уровне «Реалу».

В таблице «Реал» всё ещё идёт вторым. И если бы не поражение «Барселоны» недавно, разрыв между лидерами был бы уже большим. А так — их разделяют три очка, что вполне отыгрывается. «Сельта» же идёт достаточно высоко для своего уровня — на девятом месте с 13 очками. Пара побед даже может повысить «кельтов» в топ-6. Хотя это не особо правдоподобный сценарий, к сожалению.

В последнем туре «Сельта» выиграла у «Лас-Пальмаса» (1:0). Так она прервала свою серию неудач, которая насчитывала уже три матча — 1:3 с «Атлетиком», 0:1 с «Атлетико» и 1:1 с «Жироной». Да, это всё довольно сильные соперники, с которыми «кельты» отрезками ещё и не так плохо выглядели. В обороне им ещё стоит прибавить, с тем же «Атлетиком» был шанс зацепить очки, но не хватило им концентрации.

Да, тут «Реал» должен выигрывать. Но прямо доминирования я не жду. У команды Анчелотти есть проблемы, отсутствует баланс, Мбаппе не столь результативен, пока он ещё вписывается в игровую модель «сливочных», да и травмы беспокоят коллектив. А «Сельта» временами действительно неплохо смотрится», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».