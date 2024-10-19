«Сельта» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Сельта» – «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.96.

«Сельта» в предыдущем туре обыграла на выезде «Лас-Пальмас» 1:0 и поднялась на девятое место с 13 очками. Ну а победу команде Клаудио Хиральдеса принёс точный удар Борхе Иглесиаса. Но в том матче у «Сельты» были удалены и, следовательно, дисквалифицированы Илаш Марибо и Яго Аспас. А ещё у команды травмированы Жонатан Бамба и Лукас де ла Торре.

«Реал» в прошлом матче одолел дома «Вильяреал» — 2:0 с голами Федерико Вальверде и Винисиуса Жуниора. И «галактикос» продолжают свою погоню за «Барсой», от которой отстают на три очка. При этом не стоит забывать, что в списке травмированных у команды Карло Анчеллоти по-прежнему находятся ключевые игроки — Тибо Куртуа, Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Браим Диас, к которым добавились Эдер Милитао и тот же Винисиус Жуниор.

В прошлом сезоне «Реал» дважды обыграл «Сельту» в чемпионате – 4:0 (дома) и 1:0 (в гостях). Сейчас «Королевский клуб» тоже выглядит фаворитом. Но с учётом всех потерь победа ему дастся нелегко», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».