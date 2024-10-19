«Ювентус» — «Лацио»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: победа «Ювентуса» по угловым в первом тайме за 1.72.

«Ювентус» и «Лацио» встретятся 19 октября в рамках 8-го тура Серии А. Туринцы с Тьяго Моттой во главе играют в очень интересный футбол. Это можно видеть уже и в больших матчах. «Юве» много владеет мячом, играет с высоким процентом точных передач, старается мяч разыгрывать. И притом всё это клуб делает в высоком темпе. То есть нет здесь владения ради владения. Есть попытка воспользоваться пространством. Это, по-моему, неплохо получается у туринцев.

Сейчас «Юве» дома сыграет против «Лацио», который лидирует в чемпионате Италии по количеству навесов. Клуб относительно «Ювентуса», на мой взгляд, имеет средний состав. Это выездная игра для римлян. Я думаю, им будет тяжело.

Сложно здесь, несмотря на то что «Ювентус» фаворит на бумаге, лезть в исход. Потому что регулярно команда Мотты играет вничью и очки теряет в чемпионате. Это произошло и в последнем туре перед паузой на игры сборных с «Кальяри» дома. В концовке клуб пропустил.

Так что на исход я, наверное, ставить не буду. И на количество голов тоже нет, потому что «Юве» регулярно играет «на ноль». И вообще с невысокой результативностью туринцы могут проводить матчи, очень сложно забить в ворота «Ювентуса». Сам он не всегда выдаёт феерию в атаке.

Я бы действительно рассмотрел такой вариант ставки — победа «Ювентуса» по угловым в первом тайме с коэффициентом 1.72. Всё-таки команда Мотты играет дома, много владеет мячом, и, наверное, начнёт клуб при 0:0 играть первым номером. Понятно, что это ставка, которая сильно зависит от сценария матча, от того, кто первым забьёт. Понятно, что это рискованно. Но мне почему-то кажется, что в игре с «Лацио» это может пройти именно в первом тайме», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».