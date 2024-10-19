«Ювентус» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 8.20.

«Ювентус» и «Лацио» встретятся в 8-м туре чемпионата Италии. Сейчас команды выступают достаточно неплохо, идут на соседних строчках высоко в таблице. Так что будет интересно посмотреть на их очное противостояние.

«Лацио» и «Ювентус» возвращают нас в ситуацию в Серии А ещё несколько лет назад, когда мы привыкли видеть их в топ-4. Особенно это касается римлян, у которых в последние сезоны были проблемы, туринцы тоже не всегда выступали уверенно, давно не боролись за чемпионство.

Но сейчас, кажется, мы снова видим подъём этих команд. Они идут в топ-4, делят третье место — у обоих по 13 баллов. Правда, «Удинезе» с пятой строчки тоже уступает им по дополнительным параметрам.

Если же рассматривать выступления, то «Ювентус» всё ещё остаётся единственной командой чемпионата Италии, которая ни разу не проиграла. Более того, до недавнего времени она ещё и не пропускала в Серии А, но в прошлом туре клуб поделил очки с «Кальяри», пропустив — 1:1. «Лацио» же такой статистикой похвастаться не может, у него уже было два проигрыша в сезоне. Хотя вот голов за семь туров подопечные Барони забили больше — 14.

В последних играх они оба выступали небезупречно. Так, «Ювентус» зачастил с ничьими — четыре в пяти матчах. Из-за этого клуб и выпал из борьбы за лидерство. «Лацио» же недавно проиграл «Фиорентине» из середины таблицы — 1:2.

Обе команды также играют в еврокубках, где пока только выигрывают. Правда, турниры они представляют разные. Команда Мотты играет в ЛЧ, где уже обыграла достаточно сильных соперников — ПСВ (3:1) и «Лейпциг» (3:2). «Лацио» же одолел в Лиге Европы киевское «Динамо» (3:0) и «Ниццу» (4:1). Но сейчас была пауза на матчи сборных, так что в плане физического состояния они находятся в примерно равной форме.

Прямо очевидного фаворита тут не вижу. Поначалу казалось, что «Ювентус» преобразился и готов к борьбе за чемпионство, но в последнее время он начал терять очки. Впрочем, «Лацио» тоже пару раз уже успел проиграть», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».