«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 2.54.

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» сыграют в лондонском дерби в рамках 8-го тура АПЛ. Интересная игра, не могу назвать фаворита. Я даже склоняюсь к тому, что гости тут вряд ли проиграют.

В этом сезоне не очень хорошо выступает «Тоттенхэм», не нравится мне его игра. Нет, результаты клуб добывает, часто выигрывает. Но если посмотреть на последние виктории «шпор», то среди них нет тяжёлых соперников – 3:0 с «Карабахом» и 2:1 с «Ференцварошем» в Лиге Европы, 3:0 с «Ман Юнайтед», 3:1 с «Брентфордом» в АПЛ, 2:1 с «Ковентри» в Кубке лиги. Зато до этого более сильным командам подопечные Постекоглу уже не могли навязать борьбу – 0:1 с «Арсеналом» и 1:2 с «Ньюкаслом».

Перед паузой на матчи сборных тоже тяжёлая игра была у «Тоттенхэма» в Премьер-лиге. Он встречался с «Брайтоном», неплохо начал матч. Но второй тайм «шпоры» провалили и проиграли 2:3. Сейчас с 10 баллами они располагаются на девятом месте в таблице. «Вест Хэм» же имеет на два очка меньше – 12-е место. Но я бы не сказал, что сильно хуже играют «молотобойцы».

Да, у «Вест Хэма» намного больше неудач было недавно. Но тут как раз таки соперники были сильные – 1:3 с «Ман Сити», 0:3 от «Челси» и 1:5 от «Ливерпуля». С более простыми командами подопечные Лопетеги сразу набирали очки, играли увереннее – 1:1 с «Фулхэмом» и «Брентфордом», 4:1 с «Ипсвич Таун».

Так что можно сказать, что больше очков коллектив потерял из-за более сложного календаря в АПЛ. Для меня тут «Тоттенхэм» не фаворит, несмотря на мои симпатии к нему. Пока что не могут найти свой стиль «шпоры», выступают недостаточно стабильно, чтобы рассчитывать на уверенную победу в подобной игре.

Так что предложу такую ставку тут – «Вест Хэм» не проиграет. Она оценивается котировкой 2.54», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».