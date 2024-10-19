«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 2.09.

«В 8-м туре АПЛ сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». «Красные дьяволы», конечно, очень слабо выступают, многие ждали, что тен Хага уволят ещё до паузы на матчи сборных. Этого так и не произошло. Посмотрим, справится ли сейчас клуб с далеко не самым сложным соперником.

«МЮ» не может выиграть уже в пяти встречах кряду. Да, за этот период было у команды только одно поражение — 0:3 от «Тоттенхэма», разгромная неудача была. Но и в других встречах не всегда клуб успешно выступал, играл вничью с не самыми сложными соперниками — 0:0 с «Кристал Пэлас», 1:1 с «Твенте».

Явные проблемы у манкунианцев. Летом они здорово обновили состав, но ничего, по сути, не поменялось, в защите всё ещё есть проблемы у них. Как писали СМИ, тен Хагу дали два матча, чтобы исправить ситуацию — с «Порту» в Лиге Европы и с «Астон Виллой» в АПЛ. И в обеих встречах команда оформила ничью в итоге. Португальцам чуть не проиграла, сравняв на последних минутах, — 3:3. А вот с «Виллой», когда уже было ясно, что в случае поражения тен Хага уволят, игроки как будто включились, выдали очень приличный матч с соперником, идущим на верхушке таблицы, — 0:0 в итоге.

С восемью очками «Юнайтед» теперь идёт на 14-м месте, очень низко. Нельзя сказать, что сезон всё ещё находится в своей начальной стадии. Все топ-клубы стоят намного выше. Даже соперник подопечных тен Хага по этому туру имеет лучшую позицию — 11-я строчка. Хотя, если бы не победа в последнем туре над «Вулверхэмптоном» (5:3), то «пчёлы» бы шли ниже «МЮ».

В целом подопечные Франка тоже проводят нестабильный сезон. У них за семь туров было по три победы и поражения, а также одна ничья. Из важных результатов стоит отметить, думаю, ничью с «Вест Хэмом» (1:1) и победу над «Кристал Пэлас». Также «Брентфорд» пока добивался одних побед в Кубке лиги, но там соперники у него были из более слабых дивизионов.

Да, верить в «МЮ» сейчас очень сложно. Но я всё же рискну. Только что была пауза на матчи сборных, игроки отдохнули если не физически, то эмоционально — так точно. С новыми силами они вернутся в расположение команд. Думаю, у «красных дьяволов» было время на перезагрузку. Сейчас дома при своих фанатах они всё-таки выиграют. Ставлю на победу «МЮ» с форой (-1) мяч с коэффициентом 2.09», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».