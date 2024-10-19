«Борнмут» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 19 октября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.09.

«Борнмут» и «Арсенал» сойдутся в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Тут особой интриги нет. Думаю, «канониры» должны здесь уверенно побеждать.

«Арсенал» снова проводит очень сильный сезон. Команда борется за лидерство в АПЛ. Кажется, что с прошлого сезона она стала только сильнее. Правда, более успешным выступлениям могут помешать травмы. В сентябре надолго вылетел Эдегор, через которого шла вся игра у команды Артеты, сейчас ещё и Сака с повреждением.

С 17 баллами «Арсенал» идёт третьим в таблице. «Ливерпуль» и «Ман Сити» обгоняют его на минимальное количество очков. «Канониры» могли бы и лидировать, но дважды сыграли вничью в последних турах — 1:1 с «Брайтоном» и тяжелейшие 2:2 с «Манчестер Сити». Также вничью клуб сыграл в 1-м туре Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:0), после чего, правда, уверенно вырвал победу у ПСЖ (2:0).

«Борнмут» о еврокубках, конечно, может только мечтать. Для него важнее сохранить прописку в Премьер-лиге хотя бы. И пока с этой задачей «вишни» успешно справляются — идут на 13-м месте в таблице с восемью баллами. Правда, последние выступления подопечных Ираолы вызывают сомнения. Возможно, скоро мы их увидим уже близко к зоне вылета.

Дело в том, что «Борнмут» проиграл в большинстве недавних встреч. Причём не всегда поражения были от сложных соперников — 0:1 с «Лестером». До этого «вишни» уже проигрывали более статусным соперникам — 0:3 от «Ливерпуля», 0:1 от «Челси». Да, победы у команды Ираолы тоже были — 3:1 с «Саутгемптоном» и 3:2 с «Эвертоном». Но это другие команды по уровню в сравнении с «Арсеналом».

Так что я здесь не сомневаюсь в выигрыше гостей, которые ещё и после паузы на матчи сборных могут быть немного отдохнувшими. Моя ставка — победа «Арсенала» с форой (-1) мяч с котировкой 2.09», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».