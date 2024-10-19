«Ювентус» — «Лацио»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ к матчу Серии А!

19 октября в рамках чемпионата Италии «Ювентус» на своём поле примет «Лацио». Встреча 8-го тура Серии А стартует в 21:45. Каждый клиент БЕТСИТИ может получить фрибет до 2000 рублей за первую ставку. Необходимо только:

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После перерыва на матчи сборных «Ювентус» подходит к противостоянию с отличным настроением. Коллектив Тьяго Мотты ещё ни разу не познал горечь поражения в текущем сезоне. Туринцы идут без поражений в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов одержали две победы в двух матчах. Пока работа возглавившего команду в межсезонье Мотты полностью удовлетворительна.

Однако в стане хозяев хватает и неопределённости. Дисквалификация Поля Погба сокращена, но, по информации итальянских СМИ, скорее всего, полузащитник покинет Турин. Кроме того, сменить клуб может защитник «бьянконери» Андреа Камбьязо, которым интересуется «Реал», потерявший из-за травмы Дани Карвахаля. Под вопросом перспективы Душана Влаховича. Бомбардир может быть продан летом, если до этого не согласится на продление контракта.

«Лацио» в текущем розыгрыше Серии А проиграл уже дважды. Однако на счету гостей больше побед, поэтому на данный момент соперники идут рядом в турнирной таблице. В активе обоих клубов по 13 набранных очков. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего три балла. В последний раз команды встречались в апреле. Тогда в Кубке Италии они обменялись домашними победами, но дальше по сумме двух встреч прошли туринцы.

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