«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Нью-Джерси» — «Вашингтон».

Ставка: «Нью-Джерси» победит за 1.93.

«Нью-Джерси» очень здорово начал сезон. Укрепление состава и назначение Шелдона Кифа даёт плоды. «Дэвилз» выиграли в основное время пять из семи матчей. Победили они «Баффало» (4:1 и 3:1), как раз «Вашингтон» (5:3), показывающую характер «Юту» (3:0) и «Оттаву» (3:1). Примечательно, что «Кэпиталз» подопечные Кифа обыграли на выезде.

Предсезонка «Дэвилз» настораживала плохими результатами, но в итоге Кифу всё же удалось хорошо подготовить команду к регулярному чемпионату. Трудности у «Дэвилз» возникают только с клубами, которые обладают ещё более мощной комплектацией состава. Середняков и аутсайдеров «Нью-Джерси» обыгрывает уверенно.

«Вашингтон», как ни странно, пока тоже в порядке. Перестройка не мешает Спенсеру Карбери радовать болельщиков сенсационными победами. После поражения от «Нью-Джерси» (3:5) его подопечные обошли «Вегас» (4:2) и «Даллас» (3:2).

Плохо только, что никак не раскочегарится Александр Овечкин. Пока на счету россиянина нет заброшенных шайб.

В грядущем матче Овечкин вряд ли спасёт «Вашингтон» от поражения. Поставить на победу «Нью-Джерси» можно с коэффициентом 1.93. Во встречах с «Вегасом» и «Далласом» всё очень удачно сложилось для «столичных». Спенсер Карбери угадал с тактикой, у соперника мало что получалось. С Шелдоном Кифом такие фокусы не пройдут.