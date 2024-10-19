Муртазалиев — Цзю: кто фаворит боя

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) состоится вечер профессионального бокса. Его главным событием станет поединок в первом среднем весе за чемпионский пояс по версии IBF между российским непобеждённым чемпионом Бахрамом Муртазалиевым и старшим сыном Кости Цзю – Тимом.

Поединок между Бахрамом Муртазалиевым и Тимофеем Цзю начнётся не ранее 6:30 мск 20 октября. Российские телезрители смогут посмотреть прямую трансляцию боя на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

Букмекеры считают явным фаворитом Цзю. Сделать ставку на его победу можно за мизерный коэффициент 1.20, а на его соперника дают котировку 4.90. На ничью можно поставить за 23.00.

Полный бой идёт за 2.09, а досрочное завершение поединка оценили в 1.70. На то, что бой завершится нокаутом, дают коэффициент 1.83.