Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Муртазалиев — Цзю: кто фаворит боя

Муртазалиев — Цзю: кто фаворит боя
Комментарии

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) состоится вечер профессионального бокса. Его главным событием станет поединок в первом среднем весе за чемпионский пояс по версии IBF между российским непобеждённым чемпионом Бахрамом Муртазалиевым и старшим сыном Кости Цзю – Тимом.

Материалы по теме
Бахрам Муртазалиев — Тимофей Цзю. Русскому австралийцу придётся попотеть
Бахрам Муртазалиев — Тимофей Цзю. Русскому австралийцу придётся попотеть

Поединок между Бахрамом Муртазалиевым и Тимофеем Цзю начнётся не ранее 6:30 мск 20 октября. Российские телезрители смогут посмотреть прямую трансляцию боя на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

Букмекеры считают явным фаворитом Цзю. Сделать ставку на его победу можно за мизерный коэффициент 1.20, а на его соперника дают котировку 4.90. На ничью можно поставить за 23.00.

Полный бой идёт за 2.09, а досрочное завершение поединка оценили в 1.70. На то, что бой завершится нокаутом, дают коэффициент 1.83.

Материалы по теме
«Нью-Джерси» — «Вашингтон». Время играет против Овечкина
«Нью-Джерси» — «Вашингтон». Время играет против Овечкина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android