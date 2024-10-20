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Муртазалиев — Цзю: прогноз «Чемпионата»

Муртазалиев — Цзю: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков сделал прогноз на поединок в первом среднем весе за чемпионский пояс по версии IBF между российским непобеждённым чемпионом Бахрамом Муртазалиевым и старшим сыном Кости Цзю — Тимом.

Ставка: Цзю победит по очкам за 2.57.

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Тим Цзю находится в важнейшем моменте своей карьеры. Он потерпел первое поражение, и теперь неудача может пустить под откос все прошлые успехи. Тимофей проиграл раздельным решением после жуткого рассечения. И теперь нужно снова карабкаться на вершину. Благо, что Тимофей — обязательный претендент на титул по версии IBF.

А оспаривать этот титул ему предстоит с Бахрамом Муртазалиевым. Не самое известное имя для широкой общественности, но это хороший боксёр. Долгое время он был претендентом и должен был провести бой с Джермаллом Чарло. Тот боксировать с Бахрамом желанием не горел, а в итоге получил травму. Муртазалиев своим шансом воспользовался — нокаутировал экс-чемпиона Джека Кулкая и стал чемпионом. Теперь предстоит первая защита.

Букмекеры считают, что Цзю уверенно победит. Но мы бы не были так уверены в лёгком успехе представителя Австралии. Да, у Тима лучше, разнообразнее технический арсенал, у него больше опыта — он встречался с хорошими боксёрами. У Бахрама же был всего один статусный соперник — Кулкай, но лучшие времена немецкого боксёра давно прошли.

Тем не менее Бахрам — очень стойкий, волевой боец, который будет вкладываться в каждый удар. Плюс на его стороне антропометрия. Здесь Цзю нужно быть очень осмотрительным, и лёгкого нокаута ждать не стоит. Но в плане техники и выносливости Тимофей, вероятно, переиграет своего оппонента.

На кону карьера, поэтому форсировать события Цзю не будет. Учитывая стойкость Муртазалиева, мы склоняемся к победе австралийца по очкам. Коэффициент достаточно высокий — 2.57.

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